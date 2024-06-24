Культура 24.06.2024 в 12:54

В нацпарке Бурятии широко отпразднуют День рыбака

Мероприятие пройдет 13 июля в селе Курбулик
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Текст: Служба информации "Номер один"
В нацпарке Бурятии широко отпразднуют День рыбака

ФГБУ «Заповедное Подлеморье» приглашает всех на ежегодный праздник «День рыбака в Забайкальском национальном парке», который состоится 13 июля в п. Курбулик (возрастное ограничение 0+).

- В 10-й раз мы отметим вместе День рыбака, представляете? Уже по традиции будем рыбачить закидным неводом, наслаждаться концертно-развлекательной программой, пробовать шедевры местной кухни и соревноваться в ловле на поплавочную удочку, - рассказывают организаторы.

Полюбившаяся многим фотовыставка «История рыболовства» получит продолжение по результатам конкурса фотографий «Рыбацкое счастье не в килограммах». Гости праздника увидят лучшие кадры, а победители – получат призы.

2024 год в России объявлен годом семьи, и в его честь на мероприятии пройдёт новое семейное соревнование «Чивыркуйский триатлон».

Положения всех конкурсов уже выложены на сайте «Заповедного Подлеморья».

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: Номер один

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