Культура 10.07.2024 в 11:58

Ювелир-чеканщик из Бурятии представит республику на фестивале в Красноярске

Фестиваль состоится с 11 по 14 июля в Красноярском крае
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Текст: Анастасия Удовенко
Ювелир-чеканщик из Бурятии представит республику на фестивале в Красноярске

С 11 по 14 июля в поселке Шушенское Красноярского края пройдет Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «Мир Сибири» (возрастное ограничение 0+). В нем примет участие наш земляк, ювелир-чеканщик и основатель творческой мастерской «Уран-Арт» Александр Чинбат.

Он участвует в номинации «Традиционные ремесла», где сможет побороться за премию.

Напомним, Александр Чинбат - один из немногих, кому удалось учиться чеканному искусству у старых мастеров Монголии. Он является единственным носителем знаний древней техники чеканки.

Конкурентами Александра в этой номинации станут участники из Кировской и Белгородской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Красноярского края и республики Дагестан.

Впервые «Шушенский» фестиваль прошел в 2003 году, тогда он собрал более 40 музыкальных коллективов и около 7 000 зрителей. До 2012 года он носил имя «Саянское кольцо». Сейчас фестиваль является международным и принимает участников из разных стран.

Главной наградой фестиваля является премия «МИРА», выполненная в виде чаши-братины из бронзы на подставке из сибирского кедра, общим весом 5 кг.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: скриншот видео, центр «Мой бизнес»

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ЗУРХАЙ
с 9 по 15 июля

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