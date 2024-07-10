Культура 10.07.2024 в 17:08

Улан-удэнцев приглашают на конкурс грантов в сфере культуры и искусства

Победители получат 250 тыс. рублей на реализацию своего проекта
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Текст: Служба информации "Номер один"
Улан-удэнцев приглашают на конкурс грантов в сфере культуры и искусства

До 12 августа комитет по культуре администрации города Улан-Удэ принимает заявки на ежегодный конкурс для учреждений культуры и искусства, творческих коллективов, солистов, художников и т.д. 

Конкурс будет проводиться в два этапа: на первом - конкурсная комиссия будет оценивать соответствие заявок требованиям, на втором - представленные проекты.

Главная цель конкурса - создание условий для развития культурно-творческой деятельности, поддержки этнонациональных, культурных традиций, содействие развитию межнациональных связей в г. Улан-Удэ.

Победители получат 250 тыс. рублей на реализацию своего проекта.

Заявки принимаются до 12 августа по адресу: ул. Свердлова, 13, тел./факс: 8(3012)21-33-23, эл. почта: kk@ulan-ude-eg.ru.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте конкурса.

 

Фото: Номер один

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