Улан-удэнцев приглашают на конкурс грантов в сфере культуры и искусства

До 12 августа комитет по культуре администрации города Улан-Удэ принимает заявки на ежегодный конкурс для учреждений культуры и искусства, творческих коллективов, солистов, художников и т.д.

Конкурс будет проводиться в два этапа: на первом - конкурсная комиссия будет оценивать соответствие заявок требованиям, на втором - представленные проекты.

Главная цель конкурса - создание условий для развития культурно-творческой деятельности, поддержки этнонациональных, культурных традиций, содействие развитию межнациональных связей в г. Улан-Удэ.

Победители получат 250 тыс. рублей на реализацию своего проекта.

Заявки принимаются до 12 августа по адресу: ул. Свердлова, 13, тел./факс: 8(3012)21-33-23, эл. почта: kk@ulan-ude-eg.ru.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте конкурса.

Фото: Номер один