Культура 11.07.2024 в 13:07

В Улан-Удэ покажут картины художницы Анастасии Базаровой

Выставка продлится с 19 июля по 18 августа
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Текст: Анастасия Удовенко
В Улан-Удэ покажут картины художницы Анастасии Базаровой

С 19 июля по 18 августа в художественном музее им. Ц.С. Сампилова все желающие смогут посетить выставочный проект «Маленькая страна» художницы Анастасии Базаровой (возрастное ограничение 0+).

Анастасия Базарова - график и живописец, выпускница Института искусств и культуры Томского государственного университета и магистратуры Педагогического университета, член Томского регионального отделения Союза художников России. После окончания университета Анастасия активно выставлялась на молодежных выставках и принимала участие в художественных акциях «Сжечь нельзя сохранить» (2011), «Место для искусства» (2013).

В 2014 году состоялась первая персональная выставка художницы «Портреты Насти», на которой она представила большое количество психологических портретов друзей-художников.

- Авторское видение Анастасии отражено на выставке в графических и живописных работах, в своеобразном психологическом ракурсе на окружающие нас с вами городские улицы, окна домов, явления природы. В ряде работ звучат родные мотивы, чувствуется связь с Бурятией, - рассказывают организаторы выставки.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: Номер один

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