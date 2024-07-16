Ансамбль из Бурятии стал обладателем Гран-при фестиваля в Абхазии

Образцовый ансамбль песни и танца «Саран Туяа» стал обладателем Гран-при фестиваля «Алтын Майдан» (0+) («Золотая площадь»). Мероприятие прошло в г. Сухуми (Абхазия).

- В июне этого года в Абхазии прошел Международный инклюзивный фестиваль национальных культур «Алтын Майдан». В числе конкурсантов был коллектив из Улан-Удэ – образцовый ансамбль песни и танца «Саран Туяа» городского Дворца детского (юношеского) творчества под руководством Дагбаевой Риты Владимировны. Коллектив получил высокую оценку жюри, приняв самое активное участие во всех мероприятиях фестиваля, - сообщили в министерстве культуры РБ.

Ансамбль «Саран туяа» из Бурятии стал обладателем Гран-при фестиваля. Он выступил на военной базе № 27 ВС РФ в Абхазии перед солдатами и офицерами, отправлявшимися на СВО.

Кроме того, участники ансамбля провели бурятский этновечер «Наадан», вызвавший огромный интерес к культуре бурятского народа.

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