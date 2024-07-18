Культура 18.07.2024 в 12:33

Школьники из Северобайкальска поучаствовали в летнем пленэре на Байкале

Ребята рисовали картины на территории Фролихинского заказника
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Текст: Служба информации "Номер один"
Школьники из Северобайкальска поучаствовали в летнем пленэре на Байкале

В июле на территории Фролихинского заказника прошел детский пленэр. Государственный природный заказник  «Фролихинский» расположен в Северо-Байкальском районе Бурятии на северо-восточном побережье оз. Байкал в 40 км от районного центра пос. Нижнеангарск и в 45 км от г. Северобайкальск.

- В течение трёх лет на подобное мероприятие вывозили только взрослых художников. А в этом году мы решились на эксперимент и пригласили к участию юных художников Северобайкальской Детской Школы Искусств и Детского Дома творчества «Эврика», - рассказали сотрудники Забайкальского нацпарка.

Первый день был посвящён самой красивой бухте Северного Байкала – Аяя. Перед участниками пленэра была задача – выбрать полюбившийся уголок и сделать набросок.


На второй день юные художники отправились в самое сердце заказника – озеро Фролиха, где совершили водную обзорную экскурсию на катамаране и сделали зарисовки для будущих картин.

А в начале сентября в Северобайкальской картинной галерее состоится выставка картин, которые были написаны в результате этого пленэра (возрастное ограничение 0+).

 

Фото: ФГБУ «Заповедное Подлеморье»

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