Школьники из Северобайкальска поучаствовали в летнем пленэре на Байкале

В июле на территории Фролихинского заказника прошел детский пленэр. Государственный природный заказник «Фролихинский» расположен в Северо-Байкальском районе Бурятии на северо-восточном побережье оз. Байкал в 40 км от районного центра пос. Нижнеангарск и в 45 км от г. Северобайкальск.

- В течение трёх лет на подобное мероприятие вывозили только взрослых художников. А в этом году мы решились на эксперимент и пригласили к участию юных художников Северобайкальской Детской Школы Искусств и Детского Дома творчества «Эврика», - рассказали сотрудники Забайкальского нацпарка.

Первый день был посвящён самой красивой бухте Северного Байкала – Аяя. Перед участниками пленэра была задача – выбрать полюбившийся уголок и сделать набросок.





На второй день юные художники отправились в самое сердце заказника – озеро Фролиха, где совершили водную обзорную экскурсию на катамаране и сделали зарисовки для будущих картин.

А в начале сентября в Северобайкальской картинной галерее состоится выставка картин, которые были написаны в результате этого пленэра (возрастное ограничение 0+).

Фото: ФГБУ «Заповедное Подлеморье»