Театр кукол «Ульгэр» подвел итоги приёма заявок на участие в Байкальской театральной школе

Театр кукол «Ульгэр» подвёл итоги приёма заявок на участие в Байкальской театральной школе. Всего поступило около 200 заявок от талантливых, креативных, творческих ребят со всей Бурятии.

Театр благодарит всех, кто проявил интерес к проекту и направил заявку. Все приглашения были разосланы на указанные электронные почты участников. Школа стартует с 12 августа в лагере «Байкальские волны» (возрастное ограничение 12+).

До 29 июля ребятам нужно ответить организаторам мероприятия об участии или не участии в проекте.

- Если вы не получили приглашение, просим не расстраиваться. Театр кукол будет ждать ваши заявки на следующую Байкальскую театральную школу, - сказали организаторы.

В Байкальской театральной школе ребята освоят такие дисциплины как: актерское мастерство, сценическую речь, сценическое движение (пластика, хореография), теорию и историю театрального искусства.

Мастерами участников станут заслуженные деятели искусств Бурятии, народные артисты, квалифицированные специалисты в области театрального дела, которые поделятся профессиональным опытом и расскажут о том, что же такое театр.

Возрастное ограничение 12+





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