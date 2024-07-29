На Байкале снимут фэнтези-фильм «Сказка о царе Салтане»

На озере Байкал в этом году снимут фильм «Сказка о царе Салтане» (возрастное ограничение 0+), сообщил официальный телеграм канал журнала «Бюллетень кинопрокатчика».

Режиссером грядущей экранизации «Сказки о царе Салтане» выступит Сарик Андреасян. Знаменитое произведение Александра Пушкина в сценарий адаптировал Алексей Гравицкий. Оператор фильма– Кирилл Зоткин. Подробности об актерском составе картины пока неизвестны.

- Фильм будет сниматься в три этапа. Сейчас на Байкале строятся декорации, чтобы снимать сцены с бочкой. Также работа над картиной пройдет на озере Севан и на Каспийском море. Второй этап – съёмки на LED-экранах, - пишет журнал.

Костюмы героев сказки обойдутся в 150 млн. руб, они сейчас как раз шьются. Продюсеры рассчитывают на бюджет фильма в 700 млн. рублей.

Будущие зрители высказали опасения, не повредят ли такие масштабные съёмки экологии озера Байкал.

Гевонд Андреасян заверил, что даже если бы они хотели что-то повредить, им бы не дали. Декорации легко разбираются за несколько дней и безопасны для озера.

Экранизацию планируется выпустить в прокат в 2026 году.

Фото: Номер один