Культура 29.07.2024 в 15:39

На Байкале снимут фэнтези-фильм «Сказка о царе Салтане»

Уже строятся декорации на площади 20 соток
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Текст: Служба информации "Номер один"
На Байкале снимут фэнтези-фильм «Сказка о царе Салтане»

На озере Байкал в этом году снимут фильм «Сказка о царе Салтане» (возрастное ограничение 0+), сообщил официальный телеграм канал журнала «Бюллетень кинопрокатчика».

Режиссером грядущей экранизации «Сказки о царе Салтане» выступит Сарик Андреасян. Знаменитое произведение Александра Пушкина в сценарий адаптировал Алексей Гравицкий. Оператор фильма– Кирилл Зоткин. Подробности об актерском составе картины пока неизвестны.

- Фильм будет сниматься в три этапа. Сейчас на Байкале строятся декорации, чтобы снимать сцены с бочкой. Также работа над картиной пройдет на озере Севан и на Каспийском море. Второй этап – съёмки на LED-экранах, - пишет журнал.

Костюмы героев сказки обойдутся в 150 млн. руб, они сейчас как раз шьются. Продюсеры рассчитывают на бюджет фильма в 700 млн. рублей.

Будущие зрители высказали опасения, не повредят ли такие масштабные съёмки экологии озера Байкал.

Гевонд Андреасян заверил, что даже если бы они хотели что-то повредить, им бы не дали. Декорации легко разбираются за несколько дней и безопасны для озера.

Экранизацию планируется выпустить в прокат в 2026 году.

 

Фото: Номер один

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с 24 по 30 июля

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