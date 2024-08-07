Жителей Улан-Удэ приглашают на встречу с художником Валентином Архиповым

08 августа в 16:00 на выставке «БАМ – стройка века!» (0+) в художественном музее им. Ц.С. Сампилова пройдет встреча с художником Валентином Архиповым (возрастное ограничение 0+).

- Валентин Архипов - уроженец Рязани, он более сорока лет жизни отдал республике за Байкалом. Диапазон его творческих исканий весьма разнообразен, но по признанию самого художника, значительную роль в его творческом становлении, сыграла одна из грандиозных строек ХХ века - БАМ. Он одним из первых среди художников побывал на бурятском участке стройки. В. Архипов один из активных летописцев БАМа среди бурятских художников, - рассказывают организаторы выставки.

Выставка «БАМ – стройка века!» продлится до 11 августа.

Возрастное ограничение 0+

Фото: скриншот видео, правительство РБ