Культура 07.08.2024 в 15:36

Жителей Улан-Удэ приглашают на встречу с художником Валентином Архиповым

Мероприятие состоится 8 августа на выставке «БАМ-стройка века!»
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Улан-Удэ приглашают на встречу с художником Валентином Архиповым

08 августа в 16:00 на выставке «БАМ – стройка века!» (0+) в художественном музее им. Ц.С. Сампилова пройдет встреча с художником Валентином Архиповым (возрастное ограничение 0+).

- Валентин Архипов - уроженец Рязани, он более сорока лет жизни отдал республике за Байкалом. Диапазон его творческих исканий весьма разнообразен, но по признанию самого художника, значительную роль в его творческом становлении, сыграла одна из грандиозных строек ХХ века - БАМ. Он одним из первых среди художников побывал на бурятском участке стройки. В. Архипов один из активных летописцев БАМа среди бурятских художников, - рассказывают организаторы выставки.

Выставка «БАМ – стройка века!» продлится до 11 августа.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: скриншот видео, правительство РБ

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с 7 по 13 августа

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