Жителей Бурятии приглашают сняться в военной драме

Телеканал НТВ приступил к съëмкам пятой части исторической военной драмы «Топор» (возрастное ограничение 16+). В создании фильма принимают участие наши талантливые земляки - кинематографисты «Байкал кино» и «Арчи Филмс» при поддержке министерства культуры Бурятии.

В июле этого года часть съемок фильма проводилась на территории Тарбагатайского района.

Картина будет состоять из двух серий, название фильма - «Топор. 1945. Июль». В центре сюжета – история старшины Ивана Родина, роль которого исполняет народный артист России Андрей Смоляков.

Действие фильма разворачивается летом 1945 года на Дальнем Востоке. Премьера картины планируется в мае 2025 года.

- Съëмочная группа ищет героев азиатской внешности на роль японских солдат для боевых сцен. Требования к кандидатам: размер одежды - не более 52; рост - не выше 183 см, - сообщили в полномочном представительстве Бурятии в Москве.

Группа вместе с актëрами отправятся на съëмки из Москвы в Калугу на 3 дня - с 12 по 14 августа. Организаторы размещают актёров за свой счёт. Участие в съëмках оплачивается.

Возрастное ограничение 16+





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