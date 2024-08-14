В Художественном музее откроется выставка «Свет Хий Морин»

24 августа в Художественном музее им. Ц.С. Сампилова откроется выставка «Свет Хий Морин» (возрастное ограничение 0+), посвященная творчеству петербургского художника Игоря Водореза. Его работы охватывают различные жанры – от живописи до инсталляций.

Вдохновленный буддийским центром «Ринпоче Багша» в Улан-Удэ, Игорь создал фото-компьютерную серию «Хий Морин», а затем продолжил работу над живописными полотнами и пастельной серией «Свет Хий Морин».

- Эта выставка является не просто знакомством с искусством, а глубоким путешествием в символику и философию движения, где «ветер-конь» (бур. «Хий морин») становится олицетворением энергии тонкого тела человека. Он способен преодолевать все преграды, что отражает основные темы творчества Игоря – гармонию, красоту и силу духа, - пишут организаторы выставки.

На экспозиции будет представлено около 30 работ, выполненных в пастели и масле.

Выставка проходит в Художественном музее им. Ц.С. Сампилова до 22 сентября.

Справки по телефону: 21-43-93

Возрастное ограничение 0+

Фото: Номер один