Жители Улан-Удэ смогут бесплатно посмотреть кино

В один из выходных дней на следующей неделе жители Улан-Удэ смогут бесплатно посмотреть самые кассовые отечественные картины 2024 года. 24 августа, в субботу, им покажут «По щучьему веленью» (6+) режиссера Александра Войтинского, «Сто лет тому вперед» (12+) режиссёра Александра Андрющенко и «Воздух» (18+) режиссёра Алексея Германа-младшего.

В 16 часов в кинотеатре «Современник» можно будет посмотреть фильм «По щучьему велению», в 18:15 «Воздух», а в 21 час - «Сто лет тому вперёд».

В Семейном кинозале «Седьмое небо» фильм «По щучьему велению покажут в 16 часов, «Сто лет тому вперёд» в 18:10 и «Воздух» в 20:40.

В парке имени Жанаева сеанс «По щучьему велению» начнется в 22 часа, «Воздух» в 23:45 и «Сто лет тому вперед» в 01:30.

Возрастное ограничение 18+

Фото: loon.site