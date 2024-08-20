Жители Улан-Удэ станут участниками розыгрыша продуктов и эко-бокса

24 августа, в парке «Юбилейный» для жителей Улан-Удэ устроят большой семейный пикник. Горожанам советуют брать с собой плед и провести субботний вечер в окружении праздника на свежем воздухе.

- Мы приглашаем весь город и уже подготовили всё, что нужно для семейного отдыха. Всех

будем угощать сладким арбузом. Гарантируем вкусную еду на фудкорте, детскую развлекательную программу, семейные спортивные состязания «Большие гонки» с призами. Также пройдет Чемпионат по игре «Камень-ножницы-бумага», главным призом которого станет годовой запас шаурмы, - рассказали в Дирекции по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ.

Также горожане смогут посмотреть лазерное шоу, выступление кавер-группы «The presto band», принять участие в Большой игротеке от «Знаем Играем» и «Мозгобойня&ТуцТуц QUIZ»

- Кроме этого можно будет присоединиться к крутым мастер-классам по программированию, приготовлению супер-фудов, латина дэнс и йоге. Все желающие могут бесплатно спеть в караоке и поучаствовать в розыгрыше 10-тысячного бокса экокосметики, молочных и мясных наборов и сертификата службы доставки японской кухни, - добавили в дирекции городских парков отдыха.

Возрастное ограничение 12+

Фото: loon.site