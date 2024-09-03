В Красноярске поставили статую Будды молодого скульптора из Бурятии

Накануне на улице Ленина в Красноярске прошло открытие скульптуры «Будда грядущий». Ее установили в центре города у Института искусств.

Ее автором является наш земляк Егор Дармаев. Парень когда-то закончил колледж искусств имени Чайковского в Улан-Удэ и поступил в институт искусств Красноярска. Сейчас Сейчас Егор уже выпускник этого учебного заведения.

Как сообщает информационный источник Красноярска, скульптура Будды пробудет в центре города недолго. Через некоторое время ее перевезут на постоянное место — в один из храмов в комплексе сооружений Иволгинского дацана в Бурятии.

Фото: loon.site