В дацане Бурятии открыли скульптуру Екатерины II

В Иволгинском дацане Бурятии торжественно открыли скульптуру Императрицы Великой Екатерины II и I главы буддистов России Пандито Хамбо Ламы Дамба Даржа Заяева. Монумент установили в честь 260-летия основания Института Пандито Хамбо Лам России.

Памятник из бронзы получил название «Церемония признания буддизма в России» и изображает Екатерину II и первого Пандито Хамбо ламу, двух львов и два письма-указа. В честь благодарности за признание Института Пандито Хамбо лам, Дамба Даржа Заяев преподносит императрице хадак. Екатерина II держит в руках официальный указ-утверждение Института Пандито Хамбо Лам.

Над памятником работал скульптор из Санкт-Петербурга Иван Итыгилов. Скульптор исполнитель - Баир Сундупов. В работе Ивану Итыгилову помогала супруга Наталья Аникеева.

Фото: Иволгинский дацан