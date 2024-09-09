Культура 09.09.2024 в 14:23

На постановку «Бориса Годунова» в Бурятии потратили 13 млн рублей

В опере примет участие вся труппа оперного театра
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Текст: Петр Санжиев
На постановку «Бориса Годунова» в Бурятии потратили 13 млн рублей

В честь 225-летию со дня рождения Пушкина, Бурятский театр оперы и балета представит оперу Модеста Мусоргского «Борис Годунов». В огромной постановке примет участие вся труппа театра.

В опере будет множество грандиозных массовых сцен. Одновременно на сцену порой будут выходить до двухсот человек. Такой масштабной постановки со времен эпидемии коронавируса оперный театр не ставил. Стоимость подготовки спектакля оценивается в более чем 13 млн рублей, поэтому поддержку оказало министерство культуры России со своей субсидией.

Опера, открывающая очередной театральный сезон, расскажет зрителям о Смутном времени в Московии конца 16-начала 17 веков и борьбе за власть. Все будет очень реалистично. Сшито более 350 костюмов для солистов, балета и хора. Как отмечают в театре, ткани, фурнитуру подбирали так, чтобы костюмы передавали атмосферу того времени. Для костюмов купили около трехсот килограммов страз.

Подготовлены великолепные декорации, которые также подчеркнут дух времени. Декорации и костюмы начали изготавливать с января. Декорации сейчас делаются чуть ли не круглосуточно. Версию «Бориса Годунова», которую увидят зрители, представит художественный руководитель театра маэстро Владимир Рылов. В последний раз эта опера шла на сцене Бурятского оперного в советское время.

Масштабное, яркое, красочное действо продлится более трех часов с двумя антрактами. Запланированы три балетные сцены. Намечено девять смен декораций, которые обещают проводить очень быстро.

Для исполнения главной партии Бориса подготовлены трое солистов. Среди них бас Эдуард Жагбаев. В образе Самозванца можно будет увидеть Чингиса Раднаева - эстрадный певец выходит уже в нескольких спектаклях Оперного.

- Этот спектакль станет настоящей жемчужиной нашего репертуара, - считают в театре.

 Возрастной ценз 12+

Фото: Номер один

 

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