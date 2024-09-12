Культура 12.09.2024 в 16:24

В Улан-Удэ состоится лекция по выставке «Шедевры буддийского бурятского искусства в Эрмитаже»

Мероприятие пройдет 20 сентября в Музее истории Бурятии им. М.Н. Хангалова
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ состоится лекция по выставке «Шедевры буддийского бурятского искусства в Эрмитаже»

20 сентября, в пятницу, в 15.00 в Музее истории Бурятии им. М.Н. Хангалова состоится лекция «Князь Эспер Эсперович Ухтомский - политик, буддолог, дипломат, предприниматель. Моменты, связанные с Бурятией» в рамках выставки «Шедевры буддийского бурятского искусства из коллекции Государственного Эрмитажа» (возрастное ограничение 6+).

- Эспер Эсперович несколько раз командировался в Сибирь и Среднюю Азию для изучения буддизма. В 1890 - 1891 гг. после путешествия наследника цесаревича Николая Александровича на Восток, свои путевые впечатления и наблюдения изложил в книге «Путешествие на Восток Наследника Цесаревича». Благодаря таким людям как Ухтомский, о буддизме становилось известно не только в России, но и заграницей. Эспер Эсперович принимал участие во встрече Бурятского духовенства с Николаем II, - рассказали организаторы лекции.

Место проведения лекции - Музей истории Бурятии им. М.Н. Хангалова, ул. Профсоюзная, 29 (ост. Советская). Телефон для справок 21-40-08.

Напомним, выставка «Шедевры буддийского бурятского искусства из коллекции Государственного Эрмитажа» (0+) открылась 13 августа и продлится до 17 ноября.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: Номер один

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лекция музей истории бурятии буддизм

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