Культура 13.09.2024 в 16:07

В Бурятии впервые выступит Тувинский национальный оркестр

Мероприятие пройдет 16 и 17 октября, на сцене Русского драмтеатра
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии впервые выступит Тувинский национальный оркестр

В Бурятии впервые выступит Тувинский национальный оркестр. Он представит в Улан-Удэ концертную программу «Вселенная кочевника» (возрастное ограничение 0+). Мероприятие пройдет в Бурятии, 16 и 17 октября, на сцене Русского драмтеатра.

Программа объединяет произведения, посвященные сакральной связи человека с природой и вселенной – важной теме мировоззрения кочевых народов.

- В исполнении оркестра прозвучат национальные инструменты: игил, дошпулуур, чадаган и хомус. Эти древние звуки, усиленные великолепным вокалом и могучим хоомеем (горловое пение), создадут атмосферу полного погружения в мир тувинских традиций. Современные мультимедийные элементы добавят визуальной глубины, подчёркивая уникальность музыкального наследия региона, - рассказывают организаторы концерта.

Под руководством Народного хоомейжи республики Тыва, дирижера Эртине Тумата, оркестр продемонстрирует виртуозное владение национальными инструментами, охватив широкий спектр стилей и жанров, и увлечет слушателей в захватывающее путешествие по бескрайним степям, сквозь время и пространство, в мир кочевников.

Директор оркестра – Заслуженный работник культуры Республики Тыва Артыш Опуйлаа. Художественный руководитель и дирижер – Народный хоомейңи Республики Тыва Эртине Тумат.

О коллективе:      

Тувинский национальный оркестр относительно молодой коллектив (год создания 2003), сумевший занять достойное место среди традиционных культур народов России и завоевавший множество наград в различных региональных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях.

Возрастное ограничение 0+


Фото: Номер один

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