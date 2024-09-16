Культура 16.09.2024 в 14:02

Поющих детей в Бурятии ждут на вокальный конкурс «Лучики солнца»

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 октября
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Текст: конкурс, песни, дети, Бурятия
Поющих детей в Бурятии ждут на вокальный конкурс «Лучики солнца»

XXXIII Межрегиональный детский конкурс исполнителей эстрадной песни «Наранай туяа – лучики солнца», посвященный Году семьи пройдет в г. Улан-Удэ с 15 октября по 1 ноября 2024 г. (возрастное ограничение 6+).

На конкурс приглашаются солисты и вокальные ансамбли Бурятии и других регионов России. Участники возрастом от 7 до 17 лет на конкурсе исполнят две разнохарактерных песни. Одно произведение должно соответствовать патриотической тематике.

Заявки согласно положению принимаются до 14 октября 2024 г. на электронный адрес ontrcnt@mail.ru. Отборочный этап пройдет заочно по видеозаписям. По его результатам оргкомитет пригласит отличившихся конкурсантов в финал конкурса.

По итогам отборочного этапа участники из Бурятии в возрасте от 10 до 17 лет в номинации «Сольное пение» будут рекомендованы для прохождения обучения в Школе эстрадного мастерства в Региональном центре выявления, поддержки, развития способностей и талантов у детей и молодёжи Республики Бурятия «Асториум». Причем проживание, питание и обучение для участников будет бесплатным.

Лучшие из лучших юных певцов встретятся в финале конкурса 1 ноября 2024 г. на сцене Бурятского театра драмы им. Х. Намсараева (6+).

Возрастное ограничение 6+.

Телефон для справок 8 (3012) 37-93-60 (доб.209).

 

Фото: РЦНТ

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