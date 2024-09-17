Культура 17.09.2024 в 13:35

В Бурятии выберут лучшего молодого ученого

Заявки на конкурс принимаются до 1 октября
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии выберут лучшего молодого ученого

В Бурятии стартовал прием заявок на конкурс «Лучший молодой ученый Бурятии-2024» (возрастное ограничение 18+).

Принять участие в конкурсе могут молодые ученые - сотрудники образовательной или научной организации, расположенной в республике Бурятия, имеющие ученую степень кандидата наук в возрасте до 35 лет или ученую степень доктора наук в возрасте до 40 лет.

Также могут участвовать молодые ученые, являющиеся исследователями, аспирантами или преподавателями образовательной организации без ученой степени в возрасте до 35 лет.

Прием заявок завершится в 23:59 01 октября 2024 года.

Конкурс проводится по 4 номинациям: естественные науки, социо-гуманитарные науки, технические науки, инновационные технологии.

Возрастное ограничение 18+

Подробная информация о конкурсе на картинке, просто наведите камеру на QR-код:


 

Фото: loon.site

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