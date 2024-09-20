В Бурятии на сцене театра будут выпекать хлеб

Со сцены Бурятского драмтеатра местный зритель вскоре сможет узнать основной секрет 150-летнего теста старинной французской пекарни, почувствовать запах свежеиспеченного хлеба и даже услышать хруст его золотистой корочки. Необычный спектакль покажет московский Театр Вкуса Юрия Макеева.

Столичный коллектив 11 и 12 октября покажет спектакль «Семейная пекарня» о традициях, бережно передающихся через поколения.

- Зритель узнает не только секрет теста старинной французской пекарни, но и откроет для себя секретный рецепт счастья. Придя в зал, каждый станет участником спектакля, потому что актеры и зрители в нем– это части единого целого, - рассказывают в театре.

Автор идеи и рассказчик Юрий Макеев по первому образованию повар-кондитер, занимался сначала ресторанным бизнесом. Параллельно окончил режиссерский факультет ГИТИСа.

Театр Вкуса основали в 2009 году, сначала он был кулинарным театром, затем изменился ближе к классическому. Его спектакли созданы на стыке разных форм: драматического, музыкального искусства, комедии Дель Арте, предметного театра и цирка «нуво». Артисты этого живого театра говорят о важном: о семье, традициях, памяти поколений.

Возрастное ограничение 6+

Фото: предоставлено Буряад театром