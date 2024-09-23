В Монголии с успехом прошли показы спектакля о боях на Халхин-Голе

В Монголии с успехом прошли показы спектакля «Халхин-Гол. Тангариг (клятва)» (возрастное ограничение 12+). Потомки героев спектакля из РФ о победе СССР и Монголии над Японией поблагодарили артистов.









Дети и внуки с правнуками участников сражений советско-монгольских войск с японскими милитаристами на реке Халхин-гол приехали на спектакль театра из РФ об этих событиях со всех концов аймака (региона) Дорнод (Восточный).

- Российский театр из Бурятии специально приехал с гастролями в наш дальний аймак, где проходили основные халхин-гольские бои, со спектаклем по биографии уроженки нашего аймака - единственной здравствующей в мире участницы тех сражений 99-летней Цэрэнгийн Чэмэдцэрэн. Она ушла добровольцем на фронт спасать раненых в 14 лет с такими же юными подругами. Их дети, внуки и правнуки, как все зрители плакали на спектакле, – рассказали в администрации аймака.

Ранее в беседе с корреспондентом ТАСС ветеран рассказала, что происходит из семьи бурятских эмигрантов, которые эмигрировали из России в Монголию в годы гражданской войны.

Во время торжественного открытия гастролей государственного драмтеатра из Бурятии со спектаклем «Халхин-Гол. Тангариг (клятва)» Цэрэнгийн Чэмэдцэрэн стала первой женщиной Монголии, награжденной юбилейной медалью. Медаль была выпущена к 85-летия юбилея победы СССР и Монголии над Японией.

Для показа в Монголии артисты специально прошли курсы монгольского языка. Впервые гастроли российского театра проходят в нескольких монгольских городах и завершатся 24 сентября 2024 года в городе Эрдэнэт.

Возрастное ограничение 12+



Фото: Чингис Шоноев