В Улан-Удэ презентовали Библию на бурятском языке

Презентация Библии на бурятском языке состоялась 26 сентября в зале деловых встреч и переговоров Национальной библиотеки Бурятии. Она прошла в рамках XXIX Книжного салона.

Презентацию возглавил митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф. Он выступил с приветственным словом, в котором подчеркнул особую значимость перевода на бурятский язык книг Ветхого и Нового Завета. В ходе презентации Владыка передал в дар более 200 экземпляров Библии на бурятском языке для фондов библиотек республики Бурятия.

С приветственными словами выступили директор Института перевода Библии Бронуэн Кливер, директор Синодальной библиотеки Московского Патриархата имени Святейшего Патриарха Алексия II, заместитель председателя учебного комитета Русской Православной Церкви, председатель правления Института перевода Библии протоиерей Александр Троицкий, рецензент от Бурятского государственного университета Дарима Харанутова, а также директор Санкт-Петербургского отделения Российского библейского общества Вадим Жижин.

Отрывки из Священного Писания на бурятском языке были зачитаны переводчицей Библии Даримой Райцановой и филологическим редактором Библии Ринчин Дылыковой.

Фото: Улан-Удэнская и Бурятская епархия