Культура 27.09.2024 в 13:24

Бурятский оперный театр ищет амбассадоров Пушкинской карты

Амбассадором может стать любой желающий в возрасте от 14 до 22 лет
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Текст: Служба информации "Номер один"
Бурятский оперный театр ищет амбассадоров Пушкинской карты

Бурятский театр оперы и балета запустил проект «Амбассадоры Пушкинской карты».

Проект реализуется на средства гранта правительства республики, предоставленного Министерством культуры Бурятии. Всего планируется найти 50 амбассадоров в возрасте от 14 до 22 лет.

Амбассадоры рассказывают родным, друзьям, одноклассникам и своим подписчикам о предстоящих мероприятиях, билеты на которые можно купить по «Пушкинской карте». Также ребята делятся впечатлениями после посещения мероприятий в своих социальных сетях.

«Мы приглашаем молодых людей принять участие в этом проекте. Оператором выступает Бурятский театр оперы и балета. Мы хотим создать сообщество активным молодых людей, через которых мы будем рассказывать о наших мероприятиях и возможностях «Пушкинской карты». Правительство Бурятии выделило грант на реализацию данного проекта», - говорит министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

«Пушкинская карта» – государственная программа по привлечению детей и молодёжи к изучению культуры России. Все молодые люди от 14 до 22 лет могут получить банковскую карту, на которую автоматически начислены 5000 рублей для покупки билетов, в том числе, на спектакли и концерты Бурятского театра оперы и балета.

Как отметил директор театра Дмитрий Дылыков, проект «Амбассадоры Пушкинской карты» поможет по-другому посмотреть на молодых зрителей и привлечь их в театр.

Чтобы подать заявку на участие в проекте «Амбассадоры Пушкинской карты», необходимо заполнить анкету по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/66f13a5aeb6146e5584f2c01/ .

Приём анкет-заявлений будет идти до 10 октября 2024 г. Количество участников программы ограниченно, поэтому успейте быть в числе первых.

 

Фото: Номер один

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