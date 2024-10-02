Культура 02.10.2024 в 11:19

На ПВЗ открылась модельная библиотека на 11 миллионов рублей

Она стала четвертой модельной библиотекой
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Текст: Татьяна Жамсуева
На ПВЗ открылась модельная библиотека на 11 миллионов рублей

Филиал 19-й выбрал историко-краеведческое направление работы. Библиотека теперь называется «Гид Времени» - Центр краеведческо-патриотических инициатив.

После капитального ремонта в библиотеке обновились книжный, детский и конференц-залы, а также пополнился книжный фонд. Из современных девайсов можно выделить станцию самообслуживания, графические планшеты, оптический сканер для читателей с проблемами зрения и VR-очки. Благодаря очкам виртуальной реальности гости книжного дома смогут посетить достопримечательности нашего города, не выходя из зала

- Наша новая библиотека имеет хорошее название - «Гид Времени» ведь тот, кто знает прошлое, уверенно смотрит в будущее. Район ПВЗ - исторический для города Улан-Удэ. Ну а сама библиотека - это место, где хочется остаться, - сказал мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков.

«Гид времени» станет продолжением большой работы проводимой в библиотеке, а новый формат позволит привлечь аудиторию из творческой молодежи, исследователей, краеведов и инициативных жителей микрорайона. В работе Центра важная роль будет отведена литературно-музыкальному объединению «Олимп», которое было создано в 1981 году при ЛВР3, а затем переросло в общегородское.


Фото: ТГ Мэрия Улан-Удэ

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