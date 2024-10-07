Культура 07.10.2024 в 16:24

Жители Бурятии могут поучаствовать в большом диктанте

Пройдет всероссийский «Большой этнографический диктант»
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Текст: Татьяна Жамсуева
Жители Бурятии могут поучаствовать в большом диктанте

Участвовать могут жители России и зарубежных стран. А также те, кто владеет русским, английским или испанским языками.

С 1 по 8 ноября в Бурятии пройдет IX Всероссийская просветительская акция "Большой этнографический диктант". Можно участвовать офлайн на площадке акции, либо онлайн на сайте www.miretno.ru

Для участников до 16 лет - 20 вопросов, старше 16 лет - 30 вопросов. Дается всего 45 минут на выполнение заданий. Результаты будут опубликованы на сайте до 13 ноября.

Фото: freepik.com

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