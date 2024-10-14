В Бурятии объявили конкурс молодых дизайнеров

Академия дизайна и моды «Алан Гуа» совместно с «Буряад ТВ» и Центром креативных индустрий РБ объявляет конкурс молодых дизайнеров в рамках проекта «Культурный код Бурятии. Традиции. Мода» (возрастное ограничение 12+).

В конкурсе могут участвовать как начинающие дизайнеры (опыт до пяти лет), так и все желающие, кто мечтает приобрести творческую профессию.

Срок отбора заявок до 15 ноября 2024 года.

- В рамках проекта состоятся мастер-классы с известными дизайнерами Бурятии, на которых молодых модельеров обучат основам дизайна. Программа также предусматривает наставничество от известных дизайнеров Бурятии, результатом которого будет создание совместных коллекций, - сообщили в министерстве культуры Бурятии.

В завершение проекта состоится «модная битва» команд наставников и состоится гала-показ коллекций молодых дизайнеров.

Все этапы проекта будут освещаться телекомпанией «Буряад ТВ» в формате реалити- шоу «Этника от кутюр».

Заявку на конкурс необходимо отправлять в свободной форме на электронную почту: orhideya0211mail.ru. Количество мест ограничено. Справки по тел. 8(902)5651853.

Возрастное ограничение 12+





Фото: loon.site