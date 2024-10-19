Первый театр на воде появится на берегу Байкала в Бурятии

На берегу Байкала в Бурятии появится первый театр на воде. Возможность появится благодаря сотрудничеству регионального минспорта с чемпионкой мира по синхронному плаванию Марией Киселевой.

Договор между минспорта Бурятии и АНО развития массового спорта «Русский театр на воде под руководством Марии Киселевой» был подписан вчера, 18 октября.

- Первый театр на воде, со своим зданием, со своим домом появится на берегу Байкала. Это важный шаг, открывающий новые возможности для организации культурных и спортивных мероприятий, а также способствующий развитию театрального искусства в регионе. Сотрудничество не только расширяет горизонты для театральных проектов, но и создает уникальные возможности для вовлечения молодежи и взрослых в активные формы культурного общения, - рассказал министр спорта республики Иван Козырев.

Фото: минспорта Бурятии