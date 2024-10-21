В православный храм на СВО доставили Икону Георгия Победоносца

Накануне в полевой Православный Храм, расположенный в зоне проведения СВО, была доставлена Икона Георгия Победоносца. Об этом «Номеру один» сообщил один из участников спецоперации с позывным «Турист».

Около месяца святыня была передана 37-й мотострелковой бригаде Главой республики Алексеем Цыденовым.

- Георгий Победоносец считается хранителем воинов. На гербе Российской Федерации у двуглавого орла на груди – щит с изображением Георгия Победоносца. Недаром и высшая воинская награда для солдата – Георгиевский крест. Так пусть икона оберегает наших воинов, спасает их от вражеских пуль, хранит их жизнь и здоровье, помогает преодолевать трудности. Пусть вся сила духа русского народа, всей нашей большой страны, независимо от национальности, будет объединена, чтобы быстрее пришла победа. Мы все помогаем приблизить этот день. Пусть с нашими ребятам там, в зоне боевых действий, будет и божественная помощь, - написал ранее Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.

Напомним также, что в данную Икону вложена настоящая частица мощей святого, которые были доставлены специально для нее из Иерусалима.





Фото: Номер один