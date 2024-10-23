Культура 23.10.2024 в 12:17

5 ноября в Улан-Удэ пройдет благотворительный концерт в поддержку участников СВО

Все собранные средства пойдут на приобретение технического оснащения
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Текст: Татьяна Жамсуева
5 ноября в Улан-Удэ пройдет благотворительный концерт в поддержку участников СВО

В концерте участвуют знаменитые коллективы нашего города, также ведущие солисты бурятской оперы. В фойе зала пройдет торговая ярмарка.

5 ноября 2024 года в 19-00 в Физкультурно-спортивном комплексе (ФСК ул. Рылеева,2) состоится благотворительный концерт в поддержку военнослужащих-земляков, участвующих в СВО.

В концерте продолжительностью два часа, примут участие творческий коллектив «Забава», солисты театра Оперы и Балета, ведущие артисты Бурятской эстрады, молодежные группы. Все собранные средства пойдут на закупку средств радио борьбы (РЭБ).


Фото от фонда «ДоброБам»

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