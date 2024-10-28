Оперный театр в Улан-Удэ покажет премьеру «Евгений Онегин»

22 и 23 ноября в Бурятском театре оперы и балета состоится премьера спектакля по опере Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин» (возрастное ограничение 12+).

Музыкальным руководителем и дирижёром постановки выступит заслуженный деятель искусств России Владимир Рылов.

- Вы будете приятно удивлены и даже поражены новыми исполнителями. Пригласили в театр новых певцов, исполнителей главных и заглавных партий «Евгения Онегина». Замечательный молодой баритон Надмит Надмитов. Приехала к нам из Самары Валерия Андреева, чудесная певица, которая дебютирует в Иоланте. Драматичная и харизматичная меццо-сопрано Екатерина Моисеева. Она ранее исполняла в опере «Риголетто» партию Маддалены, - поделился художественный руководитель Бурятского театра оперы и балета о подготовке к премьере спектакля.

Художником- постановщиком выступит Алексей Амбаев, художником по костюмам- Татьяна Тышкенова. Валерий Волчанецкий предстанет как хормейстер-постановщик, а консультантом по пластике станет Александр Курбатов.

- Будут наши молодые и опытные певцы: Оксана Хингеева, Лариса Соковикова, Эржэна Базарсадаева, Елена Мохосова. Конечно же, наши басы Дмитрий Барташкин, Максим Санкиров. Это будет парад талантов наших дорогих, любимых певцов, которые дадут свою версию. Помогает мне в этой работе режиссер Елена Артюхина. Балетмейстером выступит Алиса Шикина. Будут некоторые сюрпризы, о которых я пока воздержусь и не буду раскрывать все тайны. Те, кто придут на спектакль, думаю, получат новые интересные впечатления, - отметил художественный руководитель театра.

Премьера спектакля посвящена 225-летию со Дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, как и «Борис Годунов».

Показы состоятся 22 ноября в 18.30 и 23 ноября в 17.00.

Возрастное ограничение 12+

Фото: Номер один