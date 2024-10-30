Культура 30.10.2024 в 15:22

В Бурятии возрождают школу для юных композиторов

Занятия в ней будут вести лучшие композиторы республики
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии возрождают школу для юных композиторов

В Бурятии возрождают «Творческую школу для юных композиторов» (возрастное ограничение 6+). Занятия в ней будут вести лучшие композиторы республики. Благодаря этому проекту будет возрождена, когда-то существовавшая детская филармония, в которой принимали участие одаренные дети республики.  

- В преддверии 85-летия Союза композиторов на днях было подписано новое соглашение о сотрудничестве между представителями колледжа искусств имени Чайковского и Союза композиторов Бурятии. Благодаря соглашению в Бурятии возродят школу юных композиторов, - сообщили в минкульте Бурятии.

По словам директора колледжа искусств Баир Турбянов, композиторская школа - это своего рода логическое продолжение деятельности колледжа, практически все композиторы Бурятии являются выпускниками колледжа искусств.

Творческая школа «Аялга. Юный композитор» пройдет с 06 по 15 ноября на базе Колледжа искусств имени Чайковского пройдет (6+).

Для учащихся городских детских школ искусств и колледжа пройдут занятия по композиции, аранжировке и импровизации от ведущих композиторов республики: Виктора Усовича, Екатерины Олерской, Анастасии Дружининой. Музыковед Давид Дондупов осветит тему «Композиторы Бурятии».

Новый проект организован при поддержке министерства культуры Бурятии, Союза композиторов России, колледжа искусств им. Чайковского и Союза композиторов Бурятии.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: loon.site

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