В поселке Заиграево торжественно открыли дом культуры. Ремонт там продолжался с февраля этого года. Здание 1972 года постройки нуждалось в капитальном ремонте, там ни разу не проводился ремонт.

На обновление, включая материальное оснащение дома культуры, из федерального, республиканского, муниципального бюджетов по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» и внебюджетных источников выделено 79,1 млн рублей.





В рамках капремонта заменена кровля, утеплены фасад и перекрытия, установлены водосточная система и парапет, заменены полы, окна, двери, отремонтированы стены, потолки, входная лестница, системы вентиляции, канализации, электричества, отопления, проведены работы по обеспечению условий для маломобильных граждан, установлена автоматическая пожарная сигнализации и другие работы.

Кроме того, за счет внебюджетных источников приобретены кресла в зрительный зал, зеркала для кабинета хореографии, световое и звуковое оборудование, мебель для зоны ожидания.

Сегодня в Доме культуры работают 14 вокальных и хореографических коллективов, два из которых имеют звание народных – ансамбль казачьей песни «Сибиряки» и эстрадная студия «Каметон». В кружках культурно- досугового центра занимаются 15 взрослых, имеющих инвалидность. Все они принимают активное участие во всех мероприятиях районного и поселкового уровня.

На базе дома культуры проводятся самые масштабные и зрелищные мероприятия такие как: «Человек года» по версии газеты «ВПЕРЁД», районный конкурс хореографических коллективов «Атмосфера», «Танцы со звёздами», Молодёжный бал главы района и многие другие (возрастное ограничение 0+).

Фото: минкультуры РБ