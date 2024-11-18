2 декабря в Улан-Удэ пройдет концерт старообрядцев Забайкалья

2 декабря в Улан-Удэ в концертно-театральном центре «Феникс» состоится концерт лауреатов III-го Республиканского конкурса среди старообрядцев Забайкалья (возрастное ограничение 0+). На нем творческие коллективы представят свои конкурсные номера.

С 17.00 начнется ярмарка мастеров, с 18.30 – Гала-концерт.

В этом году на конкурс было представлено девять концертных программ от коллективов Тарбагатайского, Бичурского, Мухоршибирского, Заиграевского, Кижингинского районов республики. В ходе подсчёта баллов были определены пять главных лауреатов, которые представят свои программы в концерте.

Среди победителей конкурса - семейный фольклорный ансамбль «Живица», г. Улан-Удэ (руководитель – Наталья Кочеткова), семейский фольклорный ансамбль «Берегиня», с. Новокижингинск, Кижингинский район (руководитель – Артём Кузьмин), народный ансамбль семейской песни «Долюшка» с. Новая Брянь, Заиграевский район (руководитель – Галина Киселева), народный хор «Былина», с. Тарбагатай, Тарбагатайский район (руководитель – Наталья Максимова), фольклорный ансамбль «Семейщина», с. Бичура, Бичурский район (руководитель – Александр Утенков).

Возрастное ограничение 0+





Фото: РЦНТ