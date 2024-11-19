Школьников Бурятии приглашают поучаствовать во Всероссийском конкурсе ёлочной игрушки (возрастное ограничение 6+). Игрушку необходимо сделать с акцентом на российскую историю 18 века. Конкурс проводят Музеи Московского Кремля.

Конкурс ориентирован на детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет, а его главной задачей является развитие творческих способностей и знакомство с историческим наследием России.

- Конкурс вдохновлен проходящей сейчас выставкой «Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи» и призван погрузить участников в культурный контекст эпохи, стимулируя их к самовыражению через создание уникальных ёлочных украшений, - говорят организаторы конкурса.

Этот конкурс - возможность погрузиться в атмосферу XVIII века и создать уникальное украшение для ёлки, вдохновившись выставкой «Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи».

- Какой же предмет из Оружейной палаты или другого музейного собрания послужит вдохновением для Вашей ёлочной игрушки в стиле XVIII столетия? Будут ли это персонажи книг или исторические личности? Быть может, Вас вдохновят памятники архитектуры или традиции галантного века? Решать Вам! – сообщается в аннотации к конкурсу.

Прием работ продлится до 7 января 2025 года. В конкурс могут участвовать следующие возрастные группы: 1–4 классы, 5–8 классы, 9–11 классы.

Подробная информация - на сайте о конкурсах.

Дипломы и памятные подарки ждут победителей и призеров каждой категории.

Возрастное ограничение 6+

Фото: loon.site