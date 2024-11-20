Культура 20.11.2024 в 14:46

В Бурятии наградят многодетных мам

Мероприятие, посвященное Дню матери, состоится 22 ноября
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии наградят многодетных мам

В Бурятии за материнский труд и достойное воспитание детей наградят многодетных мам. Торжественное мероприятие, посвященное Дню матери, состоится 22 ноября в Улан-Удэ (возрастное ограничение 0+).

Будут награждены благодарственными письмами главы Бурятии 26 матерей, благодарственными письмами Народного Хурала Бурятии - 17 матерей, благодарственными письмами минсоцзащиты РБ - 8 матерей.

Также стало традицией награждать семьи высокой церковной наградой Русской Православной Церкви - Патриаршим знаком материнства. В этом году его удостоены 5 матерей. Знак учрежден в 2006 году в целях укрепления традиционных семейных ценностей, проповеди в обществе уважения к подвигу материнства, а также содействия защите материнства и детства. Знак имеет I и II степени.

Одной из награждаемых является Мисюркеева Нина Евгеньевна, многодетная мама из Курумканского района. Она стала мамой для 20 ребятишек, четверо из которых кровные. Один из сыновей принимает участие в специальной военной операции с 2022 года. В настоящее время Нина Евгеньевна воспитывает 10 детей, самому младшему 7 лет.

Еще одна из награждаемых - Очирова Тамара Мункуевна, домохозяйка из Селенгинского района, воспитывает 7 детей. Два старших сына - участники СВО, младшие дети учатся в колледже и школе, занимаются спортом (волейбол, вольная борьба), занимают призовые места, защищают честь села, школы, класса и республики.

Возрастное ограничение 0+.


Фото: loon.site

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