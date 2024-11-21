Культура 21.11.2024 в 17:50

Улан-удэнцев приглашают на концерт хоровой музыки «Песни сердца»

Он пройдет в рамках Байкальского рождественского фестиваля
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Текст: Служба информации "Номер один"
Улан-удэнцев приглашают на концерт хоровой музыки «Песни сердца»

Жителей Улан-Удэ приглашают на концерт хоровой музыки «Песни сердца» (возрастное ограничение 0+). Он пройдет в рамках Байкальского рождественского фестиваля 30 января в 18:30 в колледже искусств им. П. И. Чайковского.

Концерт также приурочен к 75-летию композитора Виктора Алексеевича Усовича, заслуженного деятеля искусств России и Бурятии, лауреата Госпремии Республики Бурятия, секретаря Союза композиторов России, члена Правления Союза композиторов Бурятии. Виктор Усович - председатель Общественного Совета по культуре администрации г. Улан- Удэ, кавалер ордена Дружбы, награжден Почетной грамотой Президента Российской Федерации

В программе концерта «Песни сердца» - цикл на стихи Намжила Нимбуева исполнит детский хор ДШИ № 3 под управлением Изабеллы Гольдберг.

«Осенние песни» на стихи русских поэтов исполнит смешанный хор студентов Колледжа искусств им. П. И. Чайковского под управлением Майдара Дабаева.

«Православные молитвы» на тексты последних Оптинских старцев («Три молитвы Иоанна Кронштадского») исполнит хор БГАТОиБ им. Г. Ц. Цыдынжапова под управлением Валерия Волчанецкого.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: Номер один

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