Молодежь Бурятии может принять участие в конкурсе «АртМастерс Регионы»

Открыт прием заявок на второй сезон масштабных командных соревнований «АртМастерс Регионы» (возрастное ограничение 18+).Победители получат возможность принять участие в акселераторе Президентского фонда культурных инициатив

- 1 декабря 2024 года стартует прием заявок на участие во втором сезоне масштабных командных соревнований «АртМастерс Регионы», которые проводятся между федеральными округами России в направлениях «Театр» и «Кино», - сообщили в минкульте Бурятии.

Соревнования адресованы молодым представителям творческих специальностей в возрасте от 18 до 35 лет. Новым направлением второго сезона стал «Театр», таким образом, количество компетенций, в которых пройдут индивидуальные соревнования, увеличилось до шестнадцати.

В направление «Кино» вошли такие компетенции, как «Продюсер», «Сценарист», «Оператор кино и ТВ», «Звукорежиссер кино и медиа», «Режиссер монтажа», «Медиакомпозитор», «Моушн-дизайнер (CG-график)» и «Художник по костюмам». В направление «Театр» — «Сценограф», «Драматург», «Стейдж-менеджер», «Композитор», «Художник по костюмам», «Художник по гриму», «Художник по свету», «Звукорежиссер театра».

Лучшие участники в каждой компетенции в своих федеральных округах войдут в сборные команды регионов. Командам предстоит создать короткометражные фильмы и театральные постановки, раскрывающие традиционные ценности, самобытность и региональную специфику.

Съемки будут проходить на базе местных кинокомпаний, а постановка театральных этюдов — в ведущих театрах регионов.

Соревнования пройдут в несколько этапов: отборочный, квалификационный и финальный. Победители получат возможность принять участие в акселераторе Президентского фонда культурных инициатив, пройти стажировки в ведущих компаниях, а также автоматически пройти в квалификационный этап Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters-2025.

Подробная информация о соревнованиях и условиях участия доступна на официальном сайте «АртМастерс Регионы».

Возрастное ограничение 18+

Фото: loon.site