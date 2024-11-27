Культурные победы Бурятии

В 2024 году в России завершается национальный проект «Культура». Теперь все его объекты перейдут в федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры». Это значит, что пора подводить итоги: чего удалось добиться в Бурятии в рамках нацпроекта и какие новые возможности открылись перед культурной сферой республики.Для того, чтобы сохранять и обогащать культуру республики, безусловно, прежде всего необходима инфраструктура. В Бурятии в этом направлении идет большая работа. Только в текущем году в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» проведен капитальный ремонт 8 учреждений культурно-досугового типа в сельской местности на общую сумму более 47 млн рублей.Одно из них - клуб в рыболовном селе Гарам Еравнинского района. Здание построено Еравнинским рыбзаводом в 1965 году и не видело капитального ремонта почти 60 лет, поэтому обновления любимого места отдыха ждали все.- Хочется, чтобы в этом светлом, уютном и чистом клубе звенели песни и детский смех, наши бабушки и дедушки бы радовались, чтобы шла полноценная культурная жизнь, которая притягивала бы молодежь, - говорила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Также новую жизнь получили сельские дома культуры в с. Булум Хоринского района, с. Зырянск и с. Ангыр Прибайкальского района, с. Хангир Еравнинского района, с. Ошурково Иволгинского района, с. Улбугай Тункинского района и п. Онохой Заиграевского района.А в Кяхтинском районе появился «дом культуры на колесах». Передвижной многофункциональный культурный центр также приобретен в рамках национального проекта «Культура».Идет работа и по обновлению музеев. Так, в 2024 году 2 музея в республике получили капитальный ремонт на общую сумму более 8,5 млн рублей. Это Музей истории и развития традиционных народных промыслов в Курумканском районе, в котором хранятся предметы быта, этнографии, археологии, живописи, декоративно-прикладного искусства, документы по истории района и его жителях. А также в п. Нижнеангарске Северо-Байкальского района отремонтировано второе здание историко-краеведческого музея им. Н. К. Киселевой, в котором обновилась экспозиционная выставка «БАМ – бурятский участок».Еще 2 музея получили новое техническое оснащение на сумму более 17 млн рублей: это Национальный музей РБ и Этнографический музей народов Забайкалья. Также обновлены 2 модельные библиотеки в Улан-Удэ.Не менее важным для культурной сферы, чем развитие инфраструктуры, является и подготовка и развитие юных талантов. Для этого в Бурятии развиваются детские школы искусств. Так, в прошлом месяце состоялось торжественное открытие после капитального ремонта детской школы искусств в Сосново-Озерском Еравнинского района. Здесь, помимо прочего, обучают игре на национальных бурятских инструментах.- С 2019 года мы хорошо отработали и отремонтировали 11 домов культуры в Еравнинском районе. По всей республике мы сделали около 170 зданий: библиотеки, музеи, детские школы искусств. В республике отремонтировали 13 ДШИ. В целом за пять лет мы сделали больше, чем за последние 50 лет, - говорила Соелма Дагаева.Помимо Сосново-Озерской еще три школы искусств оснащены новыми музыкальными инструментами, оборудованием и литературой. Это улан-удэнские ДШИ № 5 и ДШИ № 3, а также Каменская ДШИ Кабанского района.Большое внимание уделяется и театрам Бурятии. В 2024 году, например, Русский драматический театр имени Бестужева стал еще комфортнее для зрителей. В рамках национального проекта «Культура» здесь капитально отремонтировали шесть помещений на общую сумму чуть более 21 млн 150 тыс. рублей.- Благодаря этому проекту в Русском драматическом театре в этом году мы обновили звуковое оборудование, столярный и декорационный цеха, а также зрительный зал основной сцены и фойе Малой сцены. Делаем все, чтобы нашим зрителям было приятно и комфортно посещать театр и смотреть спектакли, - говорит Соелма Дагаева.Кроме того, капитальный ремонт и новое оснащение получили еще 2 значимых для всей Бурятии театра: это Бурятский театр оперы и балета и Бурятский государственный академический театр драмы.Все мероприятия, которые реализуются в рамках национального проекта «Культура», перечислить сложно. Это и оцифровка книжных памятников, и повышение квалификации работников культуры на базе Центров непрерывного образования.Кроме прочего, в 2024 году на оказание государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры (11 работников в муниципальных образованиях республики) и лучшим сельским учреждениям культуры (поощрение 12 организаций) в рамках регионального проекта предусмотрены средства в размере 1,8 млн рублей.Развивается программа «Волонтеры культуры». Если в 2019 году в нее было вовлечено 67 человек, то в 2024 году в Бурятии работают уже 3411 волонтеров.В рамках проекта «Сила родной земли. Песни о вечном», который реализуется с использованием гранта в рамках национального проекта «Культура», в Бурятии создано десять новых песен.Таким образом, в республике есть чем гордиться - национальный проект «Культура» принес не только обновление инфраструктуры, но и открыл новые возможности перед жителями региона.