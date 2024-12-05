Юные артисты дебютируют в балете «Дон Кихот» 11 декабря

Юные артисты балета выступят в балете «Дон Кихот» 11 декабря в Бурятском оперном театре (возрастное ограничение 6+). Любимец публики Эльдар Ванданов исполнит партию Базиля, а в образе Китри дебютирует Кономи Цукада.

- Балет «Дон Кихот» Людвига Минкуса называют вечной классикой жанра. Искрящаяся музыка, вихрь страстного танца, ритмичный стук кастаньет, завораживающие прыжки и виртуозные фуэте: все это — балет «Дон Кихот», написанный композитором Людвигом Минкусом на либретто Мариуса Петипа, - сообщается в анонсе балета.

В романе Сервантеса в основе сюжета - образ печального рыцаря Дон Кихота, готового на любые подвиги и благородные поступки. В балете Дон Кихот — персонаж второстепенный. В центре внимания - история влюбленных, Китри и Базиля, исполняющих свои вариации на городской площади.

- Я ранее исполнял партию Базиля на гастролях, когда работал в московской частной труппе Анны Ивановой. Честно сказать, это очень-очень нелегкая партия. Её, как физически, так и эмоционально, трудно воссоздать. Очень много поддержек. Нужно быть физически выносливым в этой партии. Зрителей заинтересуют испанские танцы и этот колорит. Будет ощущение, что зритель забылся на время и он оказался в Испании, - поделился ведущий солист балетной труппы БГАТОиБ Эльдар Ванданов.

По сюжету возлюбленную Базиля Китри отец хочет выдать за богача. Но влюбленные нашли выход и сбежали, а помог им в этом Дон Кихот.

«Спектакль «Дон Кихот» - это один из моих любимых спектаклей. Я с детства мечтала станцевать партию Китри. Поэтому я очень рада, что буду танцевать такую великолепную партию. Я очень признательна преподавателям, которые со мной занимаются», - сказала солистка Кономи Цукада.

Для неё это будет большой дебют, а публика недавно видела её на сцене в балете «Корсар» в образе Медоры.

Также 11 декабря состоятся дебюты Александры Богдановой и Елены Баяртуевой. А партию Мерседес впервые исполнит юная и талантливая Виктория Ильина, у которой также недавно состоялся большой дебют в балете «Корсар» в образе Гюльнары.

- Мы репетируем каждый день. Сначала отрабатываем одно, а потом к нему уже добавляем другое, чтобы персонаж лучше просматривался, а движения выглядели объемнее. В «Дон Кихоте» присутствует свой колорит, как и в другом любом спектакле. Но именно этот балет, я думаю, отличается своей красочностью танцев. Они яркие и эмоциональные. Я, конечно, переживаю, потому что хочется точно передать характер персонажа. А мне это дается тяжело, так как это абсолютная противоположность моему характеру. Приходится себя менять, - поделилась начинающая балерина Виктория Ильина.

Балет «Дон Кихот» состоится 11 декабря, в 18.30, Бурятский оперный театр.

Возрастное ограничение 6+

Фото: Номер один