Культура 13.12.2024 в 17:29

Жителей Улан-Удэ приглашают на новогодние театрализованные представления

Мероприятия пройдут во всех парках города
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Улан-Удэ приглашают на новогодние театрализованные представления

Жителей Улан-Удэ приглашают на новогодние театрализованные представления во всех парках города (возрастное ограничение 0+).


- Гостей ждут разнообразные выступления, интерактивные игры, сказочные персонажи и, конечно же, подарки — все это создаст уникальную новогоднюю атмосферу для вас и ваших близких. Не упустите шанс насладиться театральным искусством на свежем воздухе и встретить Новый год с улыбкой, - рассказали в дирекции по паркам культуры и отдыха г. Улан-Удэ.

19 декабря в 17:00 в парке им С.Н. Орешкова состоится театрализованное представление «Новогодние капризы» (возрастное ограничение 0+). В программе: сказочные персонажи, сладкие угощения, горячий чай, фаер-шоу (0+), встреча с настоящим Дедом Морозом.

20 декабря в 18:00 в парке «Юбилейный» улан-удэнцев ждет развлекательная программа «Тайна Снежной королевы» (возрастное ограничение 0+). Дед Мороз и Снегурочка покажут гостям настоящие зимние забавы, угостят горячим чаем и сладостями. Гости смогут посетить волшебную фотозону и выиграть ценные призы. В финале программы пройдет фаер-шоу (0+).

22 декабря в 17:00 в парке им. Д.Ж. Жанаева пройдет праздничная программа «Заветное желание» (возрастное ограничение 0+). В программе: зимние забавы, сладкие угощения и горячий чай, катания на собачьих упряжках, фотосессия с хаски, фаер – шоу (0+).

23 декабря в 17:00 в парке «Кристальный» гостей ждет встреча с любимыми персонажами на представлении «В поисках счастья» (возрастное ограничение 0+).

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: Номер один

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с 11 по 17 декабря

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