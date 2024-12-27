Культура 27.12.2024 в 13:15

«Мать Бурятия» переоделась в новый образ

Теперь скульптура встречает и провожает жителей в синем дэгэле с белым хадаком
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Текст: Татьяна Жамсуева
«Мать Бурятия» переоделась в новый образ
Фото: Мэрия Улан-Удэ

Специалисты МБУ «Горсвет» переодели скульптуру «Гостеприимная Бурятия». Теперь она приветствует жителей и гостей Улан-Удэ в новом наряде. Скульптура встречает и провожает всех в синем одеянии с белым хадаком, олицетворяя чистоту помыслов, тепло и гостеприимство нашего народа.

Это самый высокий памятник в Улан-Удэ. С 2008 года «Бурятская статуя Свободы» у Селенгинского моста встречает гостей Улан-Удэ.  Напомним, что раньше она возвышалась над улицей Ленина и входила в архитектурный комплекс  Театра оперы и балета.

Как уверяют специалисты МБУ «Горсвет», световая проекция подчеркнула величие фигуры и «надела» на неё национальный дэгэл рода хонгоодор — традиционное бурятское платье.

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ЗУРХАЙ
с 25 по 31 декабря

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