Юморист из Бурятии стал обладателем «Большого КиВина в Золотом». Александр Найданов выступал в составе команды «Партия» из Нижнего Новогорода.

- Наш КВНщик стал первым в истории Бурятии обладателем «Большого КиВина в Золотом». 1 января на Первом канале показали фестиваль «Голосящий КиВиН 2024», где юморист из Бурятии Александр Найданов в составе команды «Партия» (Нижний Новгород) покорил жюри своими пародиями и взял главную птичку фестиваля, - сообщили в молодежном центре Бурятии.

Ежегодный музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН-2024» прошел в г. Светлогорске в Калининградской области. На нем собрались команды Высшей лиги КВН со всей России.

В гала-концерте приняли участие команды: «Евразия» (Челябинск); «Колосок» (Ставропольский край);«Не кипишуй» (Абай, Казахстан); «Оборовичи» (университет «Синергия», Москва); «Мастер Муси» (университет им. Плеханова, Москва);«Партия» (Нижний Новгород); Сборная РУДН (Москва);«Каракуз» (Альметьевск);«Юрикен» (Владикавказ); «Столик» (Чулым, Новосибирская область);«Близкие» (Белгородская область);«Флэш-Рояль» (Ростов-на-Дону);«Атомная сборная» (Сосновый бор);«Ровеньки» (Орел).

Ведущим праздничного выпуска КВН стал Валдис Пельш.

В качестве жюри выступили Сергей Жилин, Алла Михеева, Вадим Галыгин, Пелагея, Олег Новицкий, Екатерина Мизулина и Михаил Боярский.

Посмотреть праздничный выпуск фестиваля «Голосящий КиВиН-2024» можно на сайте Первого телеканала.

Фото: скриншот видео, молодежный центр Бурятии