Спектакль драмтеатра Бурятии номинировали на Золотую маску

В Бурятии сообщили о выдающемся достижении Бурятского государственного академического театра драмы имени Хоца Намсараева. Его спектакль «Халхин-Гол. Тангариг» был номинирован на «Золотую Маску».

- Спектакль в постановке режиссёра Олега Юмова по пьесе Геннадия Башкуева номинирован на престижную национальную театральную премию «Золотая Маска» сразу в трёх значимых номинациях: «Лучший спектакль», Арюна Цыденова номинирована на «Золотую маску» в категории «Лучшая женская роль» и «Лучшая работа драматурга» (Геннадий Башкуев), - рассказали в минкультуры республики.

Как отмечают в ведомстве, конкуренция в этом году исключительно высока, так как на премию претендуют 734 заявки из 86 регионов России.

- Но мы уверены в силах бурятских театральных деятелей и искренне надеемся на победу! Держим кулаки за «Халхин-Гол. Тангариг»! Это не только победа одного спектакля, но и триумф всего бурятского театрального искусства, - добавляют в министерстве культуры

Фото: минкультуры РБ