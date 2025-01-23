Культура 23.01.2025 в 11:12

Спектакль драмтеатра Бурятии номинировали на Золотую маску

Он участвует сразу в трех категориях престижной премии
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Спектакль драмтеатра Бурятии номинировали на Золотую маску

В Бурятии сообщили о выдающемся достижении Бурятского государственного академического театра драмы имени Хоца Намсараева. Его спектакль «Халхин-Гол. Тангариг» был номинирован на «Золотую Маску».

- Спектакль в постановке режиссёра Олега Юмова по пьесе Геннадия Башкуева номинирован на престижную национальную театральную премию «Золотая Маска» сразу в трёх значимых номинациях: «Лучший спектакль», Арюна Цыденова номинирована на «Золотую маску» в категории «Лучшая женская роль» и «Лучшая работа драматурга» (Геннадий Башкуев), - рассказали в минкультуры республики.

Как отмечают в ведомстве, конкуренция в этом году исключительно высока, так как на премию претендуют 734 заявки из 86 регионов России.

- Но мы уверены в силах бурятских театральных деятелей и искренне надеемся на победу! Держим кулаки за «Халхин-Гол. Тангариг»! Это не только победа одного спектакля, но и триумф всего бурятского театрального искусства, - добавляют в министерстве культуры

Фото: минкультуры РБ

Теги
премия театр

Все новости

Житель Бурятии отдал мошенникам 660 тысяч рублей, чтобы «вывести» 125 долларов
23.01.2025 в 12:04
В Бурятии проводится регистрация на VIII Всероссийскую олимпиаду школьников Группы «Россети»
23.01.2025 в 11:49
Электропроводка снова спалила дом в Бурятии
23.01.2025 в 11:48
Житель Бурятии три года носил в себе огромные камни
23.01.2025 в 11:31
В Бурятии рабочий тырил золотишко на глазах у коллег и охраны
23.01.2025 в 11:20
Спектакль драмтеатра Бурятии номинировали на Золотую маску
23.01.2025 в 11:12
В Бурятии готовятся к битве с волнянкой
23.01.2025 в 10:53
Ветеринары в Бурятии отказались помогать умирающим животным
23.01.2025 в 10:32
Читинский переезд в Улан-Удэ оставят для пешеходов
23.01.2025 в 10:19
В Бурятии кочегар хотел разбогатеть на инвестициях
23.01.2025 в 09:58
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 января

Читайте также
Жители Бурятии примут участие в фестивале мультфильмов
Заявки на участие можно подать до 1 марта
16.01.2025 в 17:23
Экскурсоводы Улан-Удэ приглашают на пешеходные прогулки по городу
Это возможность совместить приятное с познавательным
05.01.2025 в 13:54
Юморист из Бурятии стал обладателем «Большого КиВина в Золотом»
Александр Найданов выступал в составе команды «Партия»
02.01.2025 в 14:54
Ветеранов СВО Бурятии и их семьи приглашают на новогодние мероприятия
Праздничные программы стартуют со 2 января
02.01.2025 в 12:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru