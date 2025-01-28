В Бурятии стартовала продажа билетов на Голос кочевников

В Бурятской филармонии накануне рассказали об открытии продаж билетов на фестиваль «Голос кочевников» (6+). Их стоимость составляет пока 2 тысячи рублей, но вскоре начнет повышаться.

- В продажу поступили первые 2000 билетов на каждый из дней фестиваля «Голос кочевников». Напомним, в этом году музыкальный фест пройдет 11 и 12 июля в Ацагате. Стоимость билета на первый день фестиваля составляет 2 тыс. руб., на второй – 2500. Покупку можно совершить как онлайн, так и в кассе филармонии, - пишут организаторы фестиваля.

В филармонии также добавили, что пока в продаже самые дешевые билеты и цена их актуальна до 20 февраля. После продажи первой партии билетов (2 тыс. штук), цена начнет повышаться, поэтому с их покупкой советуют поторопиться.

Фото: Елена Кокорина