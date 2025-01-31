В Бурятии объявили конкурс на лучший эскиз талисмана фестиваля «Алтаргана–2026»

Центр народного творчества Бурятии объявил о старте конкурса на лучший эскиз талисмана XVI Международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана», который пройдет в Бурятии в 2026 году (возрастное ограничение 0+).

Талисманом станет одно из священных животных для бурят-монголов – Морин (конь).

Изображение талисмана будет сопровождать все мероприятия, с его изображением будет изготовлена сувенирная и подарочная продукция.

Прием заявок на конкурс проводится в период с 27 января по 31 марта 2025 г. Отбор работ будет проводить Экспертный совет Конкурса. По итогам отбора будут выбраны лучших 10 (десять) конкурсных работ.

А с 7 по 13 апреля за лучшую из этих работ на официальном сайте конкурса будет проводиться открытое голосование.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте организатора конкурса байкалфолк.рф

Фото: Номер один