В Бурятии объявили конкурс на лучший эскиз талисмана фестиваля «Алтаргана–2026»
Центр народного творчества Бурятии объявил о старте конкурса на лучший эскиз талисмана XVI Международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана», который пройдет в Бурятии в 2026 году (возрастное ограничение 0+).
Талисманом станет одно из священных животных для бурят-монголов – Морин (конь).
Изображение талисмана будет сопровождать все мероприятия, с его изображением будет изготовлена сувенирная и подарочная продукция.
Прием заявок на конкурс проводится в период с 27 января по 31 марта 2025 г. Отбор работ будет проводить Экспертный совет Конкурса. По итогам отбора будут выбраны лучших 10 (десять) конкурсных работ.
А с 7 по 13 апреля за лучшую из этих работ на официальном сайте конкурса будет проводиться открытое голосование.
С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте организатора конкурса байкалфолк.рф
Фото: Номер один