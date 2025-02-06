В Улан-Удэ пройдет концерт Смешанного хора Колледжа искусств

В Улан-Удэ 22 февраля в 18:00 в Бурятском драматическом театре (малая сцена) пройдет концерт Смешанного хора Колледжа искусств (возрастное ограничение 6+). Концерт состоится под руководством талантливого дирижера, лауреата всероссийских и международных конкурсов Майдара Дамбаева.

В программе концерта прозвучит отечественная хоровая классика, музыка зарубежных композиторов, обработки народных песен.

Смешанный хор – неоднократный лауреат престижных конкурсов, включая Гран-при пятого международного Байкальского хорового конкурса «Поющее детство». Они выступали на самых разных площадках – от камерных концертов в Художественном музее до открытия Байкальского Рождественского фестиваля.

Дата - 22 февраля, время: 18:00.

Место: Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева

Возрастное ограничение: 6+





Фото: Номер один