Культура 06.02.2025 в 10:48

В Улан-Удэ пройдет концерт Смешанного хора Колледжа искусств

Концерт состоится под руководством талантливого дирижера Майдара Дамбаева
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ пройдет концерт Смешанного хора Колледжа искусств

В Улан-Удэ 22 февраля в 18:00 в Бурятском драматическом театре (малая сцена) пройдет концерт Смешанного хора Колледжа искусств (возрастное ограничение 6+). Концерт состоится под руководством талантливого дирижера, лауреата всероссийских и международных конкурсов Майдара Дамбаева.

В программе концерта прозвучит отечественная хоровая классика, музыка зарубежных композиторов, обработки народных песен.

Смешанный хор – неоднократный лауреат престижных конкурсов, включая Гран-при пятого международного Байкальского хорового конкурса «Поющее детство». Они выступали на самых разных площадках – от камерных концертов в Художественном музее до открытия Байкальского Рождественского фестиваля.

Дата - 22 февраля, время: 18:00.

Место: Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева

Возрастное ограничение: 6+


Фото: Номер один

Теги
концерт

Все новости

В Бурятию завезли баранов-производителей
06.02.2025 в 12:23
В Улан-Удэ дом-сауну спасают всем миром
06.02.2025 в 12:13
В Бурятии поставят памятник лепешке
06.02.2025 в 12:09
В Бурятии нашли место провала, где могли утонуть рыбаки
06.02.2025 в 11:52
В Бурятии за год изъяли 23 кило синтетики
06.02.2025 в 11:34
В Улан-Удэ стартуют масштабные соревнования по лёгкой атлетике
06.02.2025 в 11:10
Глава района Бурятии получит нагоняй за холод в квартирах и школе
06.02.2025 в 11:08
В Улан-Удэ пройдет концерт Смешанного хора Колледжа искусств
06.02.2025 в 10:48
В Бурятии простятся с 18-летним бойцом
06.02.2025 в 10:48
В Бурятии второй день ищут пропавших рыбаков
06.02.2025 в 10:28
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 февраля

Читайте также
Буряад театр устроит флешмоб в первый день Сагаалгана
Инициатором этой акции стал худрук театра Олег Юмов
03.02.2025 в 17:29
В Бурятии объявили конкурс на лучший эскиз талисмана фестиваля «Алтаргана–2026»
Заявки нужно подать до 31 марта 2025 года
31.01.2025 в 12:17
Актер из Бурятии снялся в боевике с российскими звездами
Его партнерами по кадру стали Милош Бикович и Гоша Куценко
30.01.2025 в 11:52
Улан-удэнцам предложили сдать билеты на оперу «Князь Игорь»
В репертуаре театра произошли изменения
28.01.2025 в 17:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru