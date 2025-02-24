Актеры из Бурятии устроят жителям Монголии мистическую драму

В апреле Русский драмтеатр имени Бестужева собирается на гастроли в Монголию с «Пиковой дамой». Помимо мистической драмы Русский театр представит монгольскому зрителю музыкальный спектакль «Звезды любви» и сказку «Двенадцать месяцев».

С 16 по 19 апреля 2025 года театр организует обменные гастроли в Улан-Баторе и Зуунмоде. В ответ два монгольских театра посетят бурятскую столицу: театр Туургатан – в мае 2025 года и Монгольский Государственный академический театр драмы - в ноябре.

Фото: loon.site