Культура 24.02.2025 в 17:47

Актеры из Бурятии устроят жителям Монголии мистическую драму

Спектакль «Пиковая дама» едет на гастроли к соседям
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Текст: Елена Кокорина
Актеры из Бурятии устроят жителям Монголии мистическую драму

В апреле Русский драмтеатр имени Бестужева собирается на гастроли в Монголию с «Пиковой дамой». Помимо мистической драмы Русский театр представит монгольскому зрителю музыкальный спектакль «Звезды любви» и сказку «Двенадцать месяцев».

С 16 по 19 апреля 2025 года театр организует обменные гастроли в Улан-Баторе и Зуунмоде. В ответ два монгольских театра посетят бурятскую столицу: театр Туургатан – в мае 2025 года и Монгольский Государственный академический театр драмы - в ноябре.

Фото: loon.site

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