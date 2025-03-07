Культура 07.03.2025 в 15:41

В Бурятии готовятся к Межрегиональному фестивалю старообрядческой культуры

Он пройдет с 12 по 14 сентября в Улан-Удэ и селе Шаралдай Мухоршибирского района
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии готовятся к Межрегиональному фестивалю старообрядческой культуры

В Бурятии начали готовиться к Межрегиональному фестивалю старообрядческой культуры «Путь Аввакума» (возрастное ограничение 0+). Он пройдет с 12 по 14 сентября в Улан-Удэ и селе Шаралдай Мухоршибирского района. Будет посвящен 260-летию прибытия первых старообрядцев в Бурятию

Фестиваль направлен на сохранение, возрождение и популяризацию уникального наследия старообрядцев (семейских).

В фестивале могут принять участие: фольклорные коллективы (взрослые и детские), мастера народных художественных промыслов (НХП) и декоративно-прикладного искусства (ДПИ), модельеры и мастера пошива традиционной одежды, исследователи истории и культуры старообрядцев, работники учреждений культуры и образования. 

В рамках фестиваля будут проведены конкурс-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства, конкурс-дефиле «Семейский костюм», конкурс частушек, конкурс «Моя родословная», конкурс фольклорных коллективов. Также участники могут написать статью для дискуссионной площадки «Лучшие практики по сохранению и популяризации традиционной культуры».

Заявки на участие в фестивале принимаются до 1 августа. 

С положением можно ознакомиться по ссылке.

По всем вопросам обращаться к координатору: Маганова Мария (специалист Координационного центра по культуре семейских), тел: +7 (924) 652-00-80.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: РЦНТ

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