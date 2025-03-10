Культура 10.03.2025 в 17:44

В Бурятии объявили конкурс национального танца «Цветок Байкала»

Заявки нужно успеть подать до 28 марта
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии объявили конкурс национального танца «Цветок Байкала»

В Бурятии объявили конкурс национального танца коренных народов Сибири и Дальнего Востока «Цветок Байкала» (возрастное ограничение 6+). Конкурс посвящается памяти выдающейся деятельницы культуры Бурятии Виктории Абгалдаевой.

В конкурсе примут участие хореографические коллективы, ансамбли народного танца, ансамбли песни и танца независимо от ведомственной принадлежности, студенты специализированных учебных заведений (ВСГИК; Колледж искусств им. П.И.Чайковского; БРХК имени Л.П. Сахьяновой и П.Т. Абашеева; БРПК и др.).

Срок подачи заявок в первом этапе конкурса продлится до 28 марта. Заочный отбор (по видеозаписям) состоится со 1 по 2 апреля.

Номинации и возрастные категории участников:

Малая форма – соло, дуэт, трио (10–13 лет; 14–16 лет; 17 – 25 лет; 26-30 лет);

Коллективы (7–9 лет; 10–13 лет; 14–16 лет; 17 – 25 лет; от 26 лет и старше);

Профи – студенты специализированных учебных заведений (ВСГИК; Колледж искусств им. П.И.Чайковского; БРХК имени Л.П. Сахьяновой и П.Т. Абашеева; БРПК и др.).

- Лучшие коллективы, отобранные жюри, получат право участия в межрегиональном этапе. Межрегиональный конкурс состоит из отборочного (заочного) этапа: с 17 по 18 апреля (оценка по видеозаписям) и основного (очного) этапа, который пройдёт с 17 по 18 мая, - сообщили в министерстве культуры Бурятии.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: Номер один

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